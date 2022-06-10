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Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации боевой авиации и дронов ВСУ за сутки.

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили два украинских самолета. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 10 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор пояснил, что говорит о штурмовике Су-25, а также истребителе МиГ-29. Также система ПВО справилась с беспилотниками, летавшими над Лозовой, Глубоком в Харьковской области, над Борознеским в Херсонской области, Невским в Донецкой народной республике, а также над Попасной в Луганской народной республике.

Сбит Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российская ПВО перехватила четыре ракеты "Точка-У", выпущенные силами ВСУ в ЛНР и Харьковской области, а также три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" в ДНР и Харьковской области.

Британия будет использовать любые дипломатические каналы для освобождения наемников в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: игорь конашенков, миг-29, минобороны, пво, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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