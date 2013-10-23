Ликвидированы "Стрижи" и Bayraktar.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили 15 беспилотников противника. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 30 декабря рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что в этот перечень входят три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один турецкий Bayraktar. Последний ликвидирован вблизи города Очаков, расположенный в Николаевской области.

В районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно за день российская ПВО сбила восемь снарядов РСЗО (реактивных систем залпового огня) американского производства HIMARS и "Ураган", находящиеся на территории Луганской народной республики, поражена одна противоракетная HARM в районе Горловки в ДНР.

Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8.

Фото и видео: Минобороны России