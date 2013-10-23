Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России и авиации на СВО.

Российская истребительная авиация ликвидировала за последние сутки проведения специальной военной операции украинский боевой самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 30 декабря поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задание по уничтожению авиации противника выполнено вблизи населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Дружкова и Яблоновка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что с начала проведения СВО военными уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков.

ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300.

Фото и видео: Минобороны России