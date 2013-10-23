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Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России и авиации на СВО.

Российская истребительная авиация ликвидировала за последние сутки проведения специальной военной операции украинский боевой самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 30 декабря поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задание по уничтожению авиации противника выполнено вблизи населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Дружкова и Яблоновка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что с начала проведения СВО военными уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков.

ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, ми-8, миг-29, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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