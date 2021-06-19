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Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении поразили восемь районов скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 ноября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер пояснил, что задачи выполнены при участии артиллерии, штурмовой и армейской авиации.

В районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. 

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Эксперт уточнил, что бомбардировочная авиация совершила удары по четырем командно-наблюдательным пунктам противника, размещенным в районе Серебрянки. Отечественные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника, находившиеся в районе Кременной. ВСУ лишились до 160 человек личного состава, четырех танков, четырех боевых бронированных машин, четырех единиц автомобильной техники и двух 155-миллиметровых гаубиц М777.

Во Львове сотрудники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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