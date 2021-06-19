Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении поразили восемь районов скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 ноября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер пояснил, что задачи выполнены при участии артиллерии, штурмовой и армейской авиации.

В районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Эксперт уточнил, что бомбардировочная авиация совершила удары по четырем командно-наблюдательным пунктам противника, размещенным в районе Серебрянки. Отечественные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника, находившиеся в районе Кременной. ВСУ лишились до 160 человек личного состава, четырех танков, четырех боевых бронированных машин, четырех единиц автомобильной техники и двух 155-миллиметровых гаубиц М777.

Во Львове сотрудники военкомата силой затолкали мужчину в микроавтобус.

Фото и видео: Минобороны России