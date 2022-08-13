Российские силы подавили два взвода украинских "Градов"

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации гаубиц и артиллерии ВСУ в ДНР.

Российские Вооруженные силы в рамках контрбатарейной борьбы подавили два взвода украинских реактивных систем залпового огня "Град". По информации от официального представителя министерства по обороне РФ Игоря Конашенкова, пусковые установки противника находились на территории населенных пунктов Соледар и Артемовск, расположенных в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление генерал-лейтенант сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами от 13 августа.

Подавлены два взвода РСЗО "Град" в районах Соледар и Артёмовск, три артиллерийских взвода орудий "Акация", а также пять взводов гаубиц Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что украинские гаубицы располагались на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Фёдоровка и Выемка в Донецкой Народной Республике.

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Фото и видео: Минобороны России