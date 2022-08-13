Российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки

В МО РФ сбили дроны ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

Российская противовоздушная система за последние сутки сбила четыре ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в районе Новой Каховки, расположенной на территории Херсонской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 13 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Также генерал-лейтенант привел данные об уничтожении в Николаевской и Харьковской областях четырех украинских ударно-разведывательных дронов.

Уничтожены четыре украинских БПЛА в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн.

Фото и видео: Минобороны России