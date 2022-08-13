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ВС России уничтожили более ста украинских националистов у Старых Терн

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации противников в ДНР.

Вооруженные силы России уничтожили более ста украинских националистов у населенного пункта Старые Терны, расположенных на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 13 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что миссия выполнена в результате сосредоточенных огневых атак по пунктам подразделения 66-й механизированной бригады ВСУ и местного вооруженного формирования "Правый сектор"*

…В районе населенного пункта Старые Терны ДНР, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что "Правый сектор" является на территории России экстремистской и террористической организации, деятельность которой запрещена.

Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, минобороны, националисты, правый сектор, старые терны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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