Игорь Конашенков рассказал о ликвидации противников в ДНР.

Вооруженные силы России уничтожили более ста украинских националистов у населенного пункта Старые Терны, расположенных на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 13 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что миссия выполнена в результате сосредоточенных огневых атак по пунктам подразделения 66-й механизированной бригады ВСУ и местного вооруженного формирования "Правый сектор"*

…В районе населенного пункта Старые Терны ДНР, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что "Правый сектор" является на территории России экстремистской и террористической организации, деятельность которой запрещена.

Союзные силы полностью уничтожили две роты ВСУ в районе Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России