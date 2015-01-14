Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российская группировка "Днепр" на каховском направлении не допустила перегруппировки войск .Вооруженных сил Украины и выполняла боевые задачи в Херсонской области. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 августа поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Подразделения обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Дополнительно военнослужащие активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные дроны противника. За минувший день потери армии киевского режима составили до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, шесть автомобилей. Во время контрбатарейной борьбы ликвидировано 152-миллиметровое орудие Д-20, поражена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню.

Фото и видео: Минобороны России