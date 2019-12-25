В Красноуральске несовершеннолетние вчетвером напали на 13-летнюю.

Российские школьники избили сверстницу и сняли это на видео. Ролик появился в местных пабликах в социальной сети "Вконтакте". Жители региона объяснили, что конфликт между подростками произошел Красноуральске Свердловской области.

На кадрах видно как четверо несовершеннолетних (две девочке и два мальчика) избивают 13-летнюю девочку. Предположительно, ссора началась после того, как пострадавшая грубо отозвалась в отношении одной из нападающей в соцсетях. Обиженная школьница решила наказать виновную. Подростки били жертву руками и ногами, а также тащили за волосы.

В пресс-службе МВД по региону заявили, что пострадавшая не получила серьезных травм. Она не нуждалась в госпитализации. Все участники конфликта были приглашены в отделение полиции на проведение воспитательной беседы. В отношении родителей составлены административные протоколы. Несовершеннолетние поставлены на учет.

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви.

Фото и видео: Вконтакте