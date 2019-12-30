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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

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Детей-"тиктокеров" разыскивает полиция.

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального главка МВД. Полиция Забайкальского края проверяет ролик из TikTok, на котором несовершеннолетний мальчик в городском соборе закуривает от свечи. 

До этого юноша заходит в шортах в церковь и крестится. Он попал внутрь храма вместе с матерящимся другом. На данный момент известно, что инцидент произошел на территории кафедрального собора Казанской Божьей матери.

В МВД России по Забайкальскому краю по факту размещения в соцсетях данной видеозаписи проводится проверка

сообщение МВД по региону

Правоохранительные органы добавили, что к настоящему моменту подростки с видео все еще не найдены.

Видео момента ДТП: В Набережных Челнах перевернулась маршрутка с пассажирами.

Видео: Чита.ру

Теги: забайкальский край, курение, свеча, чита
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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