Детей-"тиктокеров" разыскивает полиция.

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального главка МВД. Полиция Забайкальского края проверяет ролик из TikTok, на котором несовершеннолетний мальчик в городском соборе закуривает от свечи.

До этого юноша заходит в шортах в церковь и крестится. Он попал внутрь храма вместе с матерящимся другом. На данный момент известно, что инцидент произошел на территории кафедрального собора Казанской Божьей матери.

В МВД России по Забайкальскому краю по факту размещения в соцсетях данной видеозаписи проводится проверка сообщение МВД по региону

Правоохранительные органы добавили, что к настоящему моменту подростки с видео все еще не найдены.

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Видео: Чита.ру