В Забайкалье на трассе опрокинулся бензовоз с 23 т дизельного топлива

В результате ДТП дизельное топливо разлилось.

В Забайкалье в результате ДТП с бензовозом произошел разлив топлива.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщает о ДТП с бензовозом в Улётовском районе возле населенного пункта Танга на трассе Иркутск — Чита "Байкал". 15 июля в результате столкновения с автомобилем УАЗ опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.

В результате ДТП произошел разлив топлива. Возгорания удалось избежать. Ликвидировать последствия будут специалисты "Экоспаса".

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Фото: ГУ МЧС по Забайкальсому краю