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В ДТП со "скорой" в Ростовской области погибла женщина - медик
Сегодня, 14:22
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MShaffter

В ДТП со "скорой" в Ростовской области погибла женщина - медик

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Еще 4 человека получили травмы различной тяжести.

В Ростовской области машина скорой помощи попала в серьезное ДТП.

РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Ростовской области сообщает, что ДТП произошло в 4 часа15 минут  на 285-м километре автодороги "Волгоград - Каменск". На трассе лоб в лоб столкнулись УАЗ скорой помощи и Ford Explorer. По предварительным данным, водитель иномарки при обгоне выехал на встречку, где допустил лобовое столкновение с медицинским автомобилем. 

В результате ДТП погибла женщина - медик 1969 года рождения. Пострадали оба водителя и еще две пассажирки "скорой", которые являются сотрудниками медучреждения.

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Фото:Piter.TV

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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