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На Алтае в ДТП погибла 21-летняя девушка-водитель
Сегодня, 12:13
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На Алтае в ДТП погибла 21-летняя девушка-водитель

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Молодая автоледи не справилась с управлением машины на повороте.

В Республике Алтай в ДТП погибла 21-летняя жительница Барнаула.

ДТП произошло накануне, 13 июля, поздним вечером между селами Чемал и Усть-Сема. Девушка за рулем своего автомобиля Honda CR-V на повороте не справилась с управлением, вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в припаркованный автомобиль.

От полученных травм молодая автоледи скончалась. ГИБДД проверяет все обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее:В Красноярске водитель устроил смертельную аварию с двумя погибшими и сбежал

Фото:пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай

Теги: новости алтая, новости барнаула, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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