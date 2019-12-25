На Алтае в ДТП погибла 21-летняя девушка-водитель

Молодая автоледи не справилась с управлением машины на повороте.

В Республике Алтай в ДТП погибла 21-летняя жительница Барнаула.

ДТП произошло накануне, 13 июля, поздним вечером между селами Чемал и Усть-Сема. Девушка за рулем своего автомобиля Honda CR-V на повороте не справилась с управлением, вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в припаркованный автомобиль.

От полученных травм молодая автоледи скончалась. ГИБДД проверяет все обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее:В Красноярске водитель устроил смертельную аварию с двумя погибшими и сбежал

Фото:пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай