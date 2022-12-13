Российские разведчики выбили с позиций ВСУ польских наемников

Солдаты ЗВО смогли взять позиции противника на СВО.

Представители разведки от Западного военного округа захватили в ходе проведения специальной военной операции украинские позиции, которые оборонялись не только за счет солдат ВСУ, но также и при помощи польских наемников. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился местный военнослужащий из РФ с позывным "Горец". Мужчина пояснил, что во время контактного боя и по захваченному сигналу радиостанции солдаты слышали иностранную речь: как украинскую, так и польскую.

Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели ее просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор. сообщил "Горец"

Напомним, что сражение российские военнослужащие вели с украинской десантно-штурмовой бригадой. В ноябре 2022 года официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявляла на брифинге о том, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран мира. Дипломат полагает, что самые многочисленные группы для борьбы с ВС РФ прибыли с территории Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. При этом во многих государствах наемничество запрещено на законодательном уровне и преследуется в уголовном порядке.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости