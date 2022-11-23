На опубликованных кадрах показано передвижение техники войск противника через прицел ночного видения.

Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам. Видеозапись отслеживания предоставили в "РИА Новости".

На опубликованных кадрах показано передвижение техники войск противника через прицел ночного видения. На примере одной машины командир разведгруппы рассказал, как на украинской стороне подвозят и встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что российская разведка видит каждое передвижение со стороны врага.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Telegram / РИА Новости