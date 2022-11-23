Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Российские военные продолжают осваивать алгоритмы артиллерийского огня.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" на полигонах Белоруссии.

На опубликованных кадрах показаны занятия артиллеристов, которые проходят ежедневно. Российские военные продолжают осваивать алгоритмы артиллерийского огня. В военном ведомстве отметили, что их новая задача заключается в техничных действиях, которые будут "в два раза быстрее" прежним.

Также в Минобороны сообщили, что продолжительность полного залпа из 40 снарядов составляет 20 секунд.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России