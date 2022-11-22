Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игрь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Никольское и Владимировка (ДНР). Также Конашенков сообщил, что всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 2549 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС.
Видео: Минобороны России
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