Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 2549 беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игрь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Никольское и Владимировка (ДНР). Также Конашенков сообщил, что всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 2549 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС.

Видео: Минобороны России