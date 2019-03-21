Covert Shores объяснили, почему это произошло.

Российские радары "исказили" спутниковые снимки Sentinel-1. Об этом сообщили журналисты из блога Covert Shores. Эксперты рассказали, что космический аппарат использует радиолокационное синтезирование апертуры, работающее в С-диапазоне.

Это 5,4 гигагерца, с полосой пропускания 100 мегагерц. Так что наземные радары, которые мешают ему вести радиолокационную съемку, должны работать где-то между 5300 и 5500 мегагерцами текст публикации

Специалисты уточнили, что радары РФ подобным образом работают достаточно часто. В частности, их активность может быть связана с деятельностью российских боевых кораблей в Баренцевом море. Военные знают о том, что снимки Sentinel-1 находятся в открытом доступе. Это означает, что фотографии могут использоваться для местонахождения радаров.

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Фото: hisutton.com

