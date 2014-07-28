Лавров посоветовал США предоставить спутниковые снимки по Газе, а не по России

Глава МИД РФ рассказал о трагедии в больнице палестинского анклава и позиции США.

Американские власти могли бы предоставить спутниковые снимки с ударом по больнице в секторе Газа вместо того, чтобы пытаться иллюстрировать фотографиями военное сотрудничество России и КНДР. Соответствующее мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник дал интервью ведущей проекта "60 минут". Дипломат прокомментировал высказывание координатора по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джона Кирби о том, что за последние два месяца из Пхеньяна в Москву якобы были отправлены тысячи контейнеров с военной помощью. При этом издание The Washington Post после этого публично разместил спутниковые снимки, которые якобы подтверждают эту информацию.

Все обсуждают трагедию в Газе, где был атакован госпиталь, сотни людей погибли и сотни были ранены, - тоже можно было бы попросить у американцев спутниковые данные, потому что эту территорию они точно мониторят со спутников. Такого рода атака не могла пройти незамеченной. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В контексте диалога про спутниковые снимки глава МИД РФ напомнил иностранцам о беспочвенных обвинениях, выдвигаемых в отношении России по поводу "отравления" Скрипалей в Солсбери, а также оппозиуионеров, падения малайзийского "Боинга" и по многим другим поводам, в том числе относительно трагедии в Буче Киевской области.

Лавров заявил о стремлении Запада очернить историю России.

Фото и видео: МИД РФ