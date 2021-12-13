Российские пограничники уничтожили пятерых диверсантов, проникших с Украины

Диверсанты из Украины попытались пройти через границу в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области.

Диверсионно-разведывательная группа с территории Украины попыталась нарушить госграницу России. Пять нарушителей уничтожены российскими военными и пограничниками. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Об инциденте стало известно в понедельник, около 06:00 утра по московскому времени. Диверсанты из Украины попытались пройти через границу в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области. Между российским пограничным нарядом ФСБ и диверсионно-разведывательной группой началось боестолкновение. В результате, нарушители были уничтожены.

Вместе с ними на территорию России заехали две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ. Они предназначались для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы. Российским противотанковым средствам удалось вывести из строя украинские машины.

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Фото: Piter.TV