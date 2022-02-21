Басурин объявил о войне на территории Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что совсем скоро президент Украины Владимир Зеленский прикажет военным перейти в наступление и план вторжения в ДНР и ЛНР со стороны Украины будет реализован.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что на территории Донбасса идет война. Он подчеркнул, что ситуация не просто сложная, она критическая. Об этом Басурин упомянул в эфире "Соловьёв Live".

В последние несколько дней ситуация в ДНР и ЛНР заметно обострилась. Ополченцы говорят о множестве обстрелов со стороны ВС Украины. Руководство ДНР и ЛНР начало временную эвакуацию граждан в Ростовскую область. Покинуть свои дома пришлось женщинам, детям и пожилым людям. Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что совсем скоро президент Украины Владимир Зеленский прикажет военным перейти в наступление и план вторжения в ДНР и ЛНР со стороны Украины будет реализован.

Ранее представитель ДНР Басурин запросил финансовую и военную помощь у России.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE