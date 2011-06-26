Российские подростки вломились в квартиру и сняли на видео избиение женщины

Позже детей наказали взрослые из поселка Дунай в Приморье.

Российские подростки вломились в чужую квартиру и сняли на видео жесткое избиение пожилой женщины. По факту публикации ролика в социальных сетях правоохранительные органы Приморского края ведут проверку. Известно, что инцидент зафиксирован на территории поселка Дунай. В кадре показано, что один из несовершеннолетних стоит на стуле перед пострадавшей. Он называет ее чудовищем и требует отдать тысячу рублей. При этом школьник повторяет про голодную мать. Не дождавшись ответа, несовершеннолетний злоумышленник бьет владелицу жилплощади по лигу ногой.

Затем мальчик берет в руку предмет, похожий на ножку табурета, и начинает размахивать им перед женщиной. В СМИ уточнили, что позже несовершеннолетних решили проучить взрослые жители поселка. Мальчику, который напал на пожилую россиянку, судя по размещенному в соцсетях ролику, сильно досталось. Подросток плакал и держался за лицо. Одного из юношей заставили принести извинения.

МИД надеется, что ООН отреагирует на информацию о детях на "Миротворце".

Фото и видео: Комсомольская правда