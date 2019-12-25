Российские новостройки могут подорожать на 10% в 2026 году

Михаил Гольдберг сообщил о состоянии рынка недвижимости в России.

Средний рост стоимости на российские новостройки может составить десять процентов в 2026 году. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства ТАСС" сделал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Эксперт заметил, что динамические показатели 2027 года могут быть по стране еще выше. Аналитик подчеркнул, что рост цен на дилые помещения в ряде городов, например, Москве, может достичь показателя, выше общероссийского уровня.

В прошлом году цены выросли на 10%. Я думаю, что примерно такая же динамика, плюс-минус, сохранится, чуть выше инфляции. Это нормальная история. Главное, чтобы она росла соразмерно росту доходов населения. Михаил Гольдберг, эксперт

Экспертф в текущем году ожидают равномерного прироста цен. Однако Михаил Гольдберг призвал население страны ждать активизацию роста цен в 2027 году.

