Су-27 не позволили иностранцам пресечь государственную границу.

Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем. б этом журналистам рассказали представители Национального центра управления обороной РФ. Специалисты установили, что три иностранных боевых самолета предприняли попытку приблизиться к воздушной границе РФ. Для контроля над действиями авиации военные подняли в небо Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа. Предотвращено пересечение госграницы.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции, и сопроводили их над акваторией Черного моря. пресс-служба Минобороны

В оборонном ведомстве России уточнили, что Су-27 развернули французские самолеты, после чего вернулись на аэродром базирования. Все полеты с российской стороны выполнялись в соответствии с международными требованиями.

СМИ: вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

