Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на сумму около 3 трлн рублей

Глава ЦБ рассказала о работе по возвращению денег россиян от коллективного Запада.

Российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные в недружественных странах собственные финансовые и имущественные активы на общую сумму в три триллиона рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Было сделано не мало, чтобы нашим инвесторам вернуть их права - это и автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру, и замещающие облигации. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина допустила обмен заблокированных акций в России на замороженные на Западе.

Фото и видео: YouTube / NAUFOR