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Набиуллина допустила обмен заблокированных акций в России на замороженные на Западе

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Глава ЦБ прокомментировала ситуацию с финансовыми активами россиян.

В перспективе возможен обмен заблокированных российских акций на замороженные ценные бумаги, которые остаются на территории коллективного Запада. Соответствующей информацией с участниками конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" поделилась глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что в ближайшей перспективе такого выхода из ситуации государственный регулятор не видит. Однако путь решения не исключается.

 Если заблокированные с той стороны нами акции таким образом через продажу российским приобретателем выходят на наш рынок - это выход из блокировки.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ считает необходимым донастроить систему критериев для квалифицированных инвесторов.

Фото и видео: YouTube / NAUFOR

Теги: заморозка активов, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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