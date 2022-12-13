Набиуллина допустила обмен заблокированных акций в России на замороженные на Западе

Глава ЦБ прокомментировала ситуацию с финансовыми активами россиян.

В перспективе возможен обмен заблокированных российских акций на замороженные ценные бумаги, которые остаются на территории коллективного Запада. Соответствующей информацией с участниками конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" поделилась глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что в ближайшей перспективе такого выхода из ситуации государственный регулятор не видит. Однако путь решения не исключается.

Если заблокированные с той стороны нами акции таким образом через продажу российским приобретателем выходят на наш рынок - это выход из блокировки. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ считает необходимым донастроить систему критериев для квалифицированных инвесторов.

Фото и видео: YouTube / NAUFOR