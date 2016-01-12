Созданы благоприятные условия для возвращения беженцев.

Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме. Об этом сообщил представитель Центра по по примирению враждующих сторон Александр Рошкин. Чиновник указал на то, что в рамках совместной операции военнослужащие разминировали и ликвидировали укрытия местных террористов в поселке Тахмас на севере провинции. Военные создали условия для возвращения в регион местного населения, которое покинуло территорию из-за действий боевиков.

Была произведена зачистка местности, были уничтожены пещеры, схроны, где прятались бандгруппы, бандформирования. Тем самым были созданы благоприятные условия для возвращения беженцев Александр Рошкин, представитель Центра по по примирению враждующих сторон

Специалист отметил, что российские военные доставили в населенный пункт продуктовые наборы нуждающимся. Основным населением Тахмаса являются бедуины, которые занимаются земледелием. Во время войны боевики разрушили систему орошения полей.

Власти Сирии отрицают причастность к массовому убийству в Хаме.