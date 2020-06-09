Самолеты атаковали объекты террористов в Идлибе, Алеппо и Хаме.

Турецкие ПВО не смогли остановить налет МиГ-29 в Идлибе, Алеппо и Хаме. Об этом сообщили журналисты из Al-Masdar News. По данным агентства, сирийские Военно-воздушные силы впервые использовали переданные Россией самолеты. Они атаковали позиции боевиков в трех провинциях: Идлиб, Алеппо и Хама днем 6 июня. Атаке подверглись базы террористических движений Хайат Тахрир аш-Шам и Туркестанской исламской партии, которые запрещены на территории РФ.

Истребители МиГ-29 атаковали укрытия террористов около Джабаль аз-Завия и равнины Аль-Гааб. Рядом с данными объектами развернуты турецкие системы ПВО. Однако стороне противника не удалось отразить удар.

ПВО Сирии отразили атаку Израиля.

Видео:Twitter / 090203_S_A_H