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СМИ: человек погиб в результате атаки Израиля на склад в Латакии

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Еще шестеро гражданских пострадали.

СМИ: один человек погиб в результате атаки Израиля на сирийский склад в Латакии. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Al Ekhbariya. В СМИ уточнили, что также есть пострадавшие. Ранения получили шестеро жителей региона, включая мать с ребенком.

Журналисты полагают, что ракетный удар был нанесен Иерусалимом по производственному помещению, в котором находилась пластиковая продукция. В информационном агентстве SANA отметили, что сирийские средства ПВО отражают нападение не только в Латакии, но в и районе города Масьяф, расположенного в провинции Хама.

Селиванов рассказал, что сооружают британские военные в украинском Очакове.

Видео: TG / Военный обозреватель

Теги: израиль, латакия, масьяф, ракетный удар, хама
Категории: Новости Сирии, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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