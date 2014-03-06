СМИ: человек погиб в результате атаки Израиля на склад в Латакии

Еще шестеро гражданских пострадали.

СМИ: один человек погиб в результате атаки Израиля на сирийский склад в Латакии. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Al Ekhbariya. В СМИ уточнили, что также есть пострадавшие. Ранения получили шестеро жителей региона, включая мать с ребенком.

Журналисты полагают, что ракетный удар был нанесен Иерусалимом по производственному помещению, в котором находилась пластиковая продукция. В информационном агентстве SANA отметили, что сирийские средства ПВО отражают нападение не только в Латакии, но в и районе города Масьяф, расположенного в провинции Хама.

Селиванов рассказал, что сооружают британские военные в украинском Очакове.

Видео: TG / Военный обозреватель