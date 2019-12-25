Эксперт подозревает, что НАТО устанавливает в регионе радар для мониторинга действия ЧФ РФ.

Военный аналитик Алексей Селиванов рассказал, что сооружают британские военные в украинском Очакове. По мнению специалиста, никто в мире не планирует воевать за Киев, погибать за сохранение целостности Украины или вступать в вооруженный конфликт с Россией. Об этом в авторской колонке написал специалист, комментируя заявление украинского генерал-лейтенанта Михаила Забродского

Киеву не стоит ждать большой помощи от США. Обещание Байдена вовсе не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины уже завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас. Михаил Забродский, эксперт

Селиванов задал вопрос о том, зачем британские и американские войск занимаются обучением украинских военнослужащих, а также инструктируют их и проверяют на боеготовность. Он напомнил, что это происходит не только в местах постоянной дислокации сил, но также в зоне Донбасса. По мнению автора статьи, большое внимание Вашингтон и Лондон уделяют ВМС Киева, а также подразделениям, которые проводят диверсионные миссии в акватории Черного моря.

Есть у меня информация о морской базе в Очакове. Там разместились британцы. Местных во внутренний периметр не пускают. Украинцы охраняют только снаружи. Все поставки идут через военный аэродром в Кульбакино. Алексей Селиванов, эксперт

Специалист заметил, что силы НАТО проживают н територии гостиницы "Александровская" в Николаеве. Селиванов полагает, что на территории Очакова военные монтируют осбоый радар, который будет отслеживать расположение и движение сил Черноморского флота РФ. К операции могут быть привлечены украинские водолазы. Они способны разместить в регионе сисмтему гидроакустического отслеживания, напоминающую СОСУС на Фарерских островах.

Ракетный крейсер "Москва" начал учения в Черном море.

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