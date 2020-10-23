Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от авиабазы ВКС России "Хмеймим"

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от авиабазы Военно-космических сил России "Хмеймим". Об этом рассказали журналисты портала "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники. По информации от СМИ, Вооруженные силы Израиля совершили очередной ракетный удар по отношению к Дамаску. на этот раз военные выбрали цели в провинциях Хама и Латакия.
На территории Латакии удар пришёлся по Хаффе. Все четыре выпущенные ракеты пролетели на расстоянии в один-три километра около российской авиабазы. Аналитики полагают, что такое поведение Иеруласима можно расценивать как агрессия против военных. Во время воздушной атаки в небе над Сирией находились несколько самолетов ВКС РФ.
Предположительно, F-16 ВС Израиля произвел запуск ракет из восточной части Средиземного моря, поэтому аэродром Вооруженных сил РФ оказался под прямым ударом. В издании Sentry Syria уточнили, самолёты ВС РФ производили полёт около аэродрома базирования. Часть ракет удалось перехватить средствами ПВО, однако на данный момент у специалистов нет данных о том, какие системы сработали - сирийские или российские.
СМИ: человек погиб в результате атаки Израиля на склад в Латакии.
Фото: Telegram/Военный обозреватель
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