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Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от авиабазы ВКС России "Хмеймим"
Сегодня, 11:55
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lesjasap

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от авиабазы ВКС России "Хмеймим"

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Иерусалим ударил по провинциям Хама и Латакия.

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от авиабазы Военно-космических сил России "Хмеймим". Об этом рассказали журналисты портала "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники. По информации от СМИ, Вооруженные силы Израиля совершили очередной ракетный удар по отношению к Дамаску. на этот раз военные выбрали цели в провинциях Хама и Латакия. 

На территории Латакии удар пришёлся по Хаффе. Все четыре выпущенные ракеты пролетели на расстоянии в один-три километра около российской авиабазы. Аналитики полагают, что такое поведение Иеруласима можно расценивать как агрессия против военных. Во время воздушной атаки в небе над Сирией находились несколько самолетов ВКС РФ.

Предположительно, F-16 ВС Израиля произвел запуск ракет из восточной части Средиземного моря, поэтому аэродром Вооруженных сил РФ оказался под прямым ударом. В издании Sentry Syria уточнили, самолёты ВС РФ производили полёт около аэродрома базирования. Часть ракет удалось перехватить средствами ПВО, однако на данный момент у специалистов нет данных о том, какие системы сработали - сирийские или российские.

СМИ: человек погиб в результате атаки Израиля на склад в Латакии.

Фото: Telegram/Военный обозреватель

Теги: вкс россии, крылатая ракета, латакия, хама, хмеймим
Категории: Новости Сирии, Новости России, Мировые новости, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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