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Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границ

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Авиация мониторит обстановку на границе Союзного государства.

Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль государственных границ Союзного государства. Об этом рассказали представители республиканского министерства по обороне в собственном Telegram-канале. 

Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушного пространства. Авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи.

пресс-служба Минобороны

Напомним, что Минск и Москва приняли решение о необходимости наращивания воздушного совместного патрулирования границы силами авиации ВВС и ПВО Вооруженных сил Белоруссии и РФ. Данное постановление связано с активизацией деятельности по стороны Запада и пролетами иностранных самолетов различного назначения вблизи госграниц.

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Фото и видео: Минобороны Республики Беларусь

Теги: белоруссия, госграница, истребитель, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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