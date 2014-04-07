Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

Миссия выполнялась самолетами Ту-22М3 и СУ-30СМ.

Российская и белорусская авиация провела совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства. Об этом рассказали в собственном Telegram-аккаунте представители республиканского профильного оборонного ведомства. В миссии принимали участие истребители и бомбардировщики тактической многофункциональной группы Минска и Москвы.

Совместное патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении СУ-30СМ Белоруссии и России. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что стороны приняли решение о наращивании состава дежурных сил противовоздушной обороны. Россия и Белоруссия заявили о совместном патрулировании государственной границы силами ВВС и войск ПВО. Такое постановление связано с усилением активности и наращиванием полетов около территорий РФ и Минска со стороны Запада.

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Фото и видео: Министерство обороны Республики Беларусь