Российские хоккеистки уступили швейцаркам в четвертьфинале ОИ-2022

Российские хоккеистки уступили представительницам Швейцарии в четвертьфинале турнира, проводимого в рамках Олимпиады в Пекине. Встреча между нашими спортсменками и иностранками завершилась с результатом 2:4. Шайбы в ворота женской сборной РФ на 35, 38, 58 и 60 минутах забросили Фёбе Станц, Доминик Рюэгг и Алина Мюллер (реализовала дубль). Среди наших соотечественниц отличились на 38 и 57 минутах игры Анна Савонина и Полина Лучникова.

Напомним, что в четвертьфинал женского хоккейного турнира зимних ОИ-2022 вышли восемь команд. Пять из них попали в соревнование из группы A, еще три вышли из группы B. Ранее в полуфинал турнира пробились сборные Канады и США. Они обыграли шведок с результатом 11:0 и чешек со счетом 4:1 соответственно.

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Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

