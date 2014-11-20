"Днепр" выполнил задачу на каховском направлении СВО.

Российские артиллеристы из десантного подразделения с помощью 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, находившийся на правом берегу Днепра в Херсонской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что на выполнение задачи ушло три выстрела. Затем операторы дронов подтвердили успешную ликвидацию объекта противника.

Был обнаружен пункт управления БПЛА, откуда запускались разведывательные и ударные беспилотники в сторону наших оборонительных позиций и осуществлялось управление ими. В домах производилось накапливание FPV-дронов ВСУ для дальнейшего применения по нашим подразделениям. пресс-служба Минобороны РФ

Во время организации контрбатарейной борьбы на Каховском направлении в Херсонской области подразделения российского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно выводят из строя артиллерийские системы армии киевского режима, а также подавляют пункты управления сил противника, уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на Днепровском рубеже.

Бой за Ясную Поляну занял не более получаса.

Фото и видео: Минобороны России