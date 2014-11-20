Задача выполнена силами ВКС России и штурмовиками "Востока" на СВО.

Штурм населенного пункта Ясная Поляна на территории Донецкой народной республики у российских военнослужащих занял не более получаса. Соответствующее заявление в комментарии журналистам рассказал сапер-стрелок из "Восточной" группировки сил с позывным "Кукуруза". Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что на оборону села армия киевского режима отправила очень небольшое число солдат. Весь личный состав противника оказался плохо подготовлен.

Не больше 30 минут бой вообще в основном длился. Он недолго длится, подходим и молниеносно поражаем. Как говорили гражданские, за 10 минут до нашего наката они собирали уже вещички и старались убежать как можно дальше от нас. боец из "Востока"

Штурмовик с позывным "Метис" указал СМИ, что над освобождением участка работали несколько мобильных групп. Он предположил, что у представителей ВСУ началась паника, а личный состав требовал от командования провести эвакуацию. Российскому штурму предшествовала артиллерийская подготовка и поддержка со стороны Воздушно-космических сил страны.

ТанкТ-90М "Прорыв" уничтожил живую силу ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России