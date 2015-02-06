ТанкТ-90М "Прорыв" уничтожил живую силу ВСУ на донецком направлении

Задача выполнена российскими танкистами на СВО.

Российский экипаж танка Т-90М "Прорыв" ликвидировал личный состав Вооруженных сил Украины. Противник пытался укрыться в развалинах одного из зданий, расположенных на донецкой линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача была выполнена, после чего танкисты успешно переместились с огневой позиции на другую локацию. Там они оперативно замаскировались и пополнили боекомплект техники.

Была поставлена задача выдвинуться на огневую позицию и нанести удар по обнаруженной цели. Благодаря корректировке огня с разведывательного БПЛА в режиме реального времени, танковый экипаж нанес несколько точных и эффективных ударов по расположению противника. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Фото и видео: Минобороны России