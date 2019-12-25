ЦБ поднял ключевую ставку в сентябре до 6,75% годовых.

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ российские банки стали повышать ставки по вкладам. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, пишет ТАСС.

Напомним, что 10 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75% годовых.

В результате ставки по вкладам повысили банк "Открытие", Альфа-банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Газпромбанк и некоторые другие. Отмечается, что на конец сентября в Сбербанке максимальная ставка для рублевых вкладов составила 6,5% для новых депозитов.

Аналитики при это отмечают, что если годовая инфляция будет выше 7%, то реальная доходность вкладов в таких условиях будет отрицательной или близкой к нулю. По этой причине эксперты считают, что россияне будут тратить деньги на товары, ремонт и отдых, а не сберегать их.

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