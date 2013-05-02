Правительство РФ утвердило перечень стратегических инициатив развития на 10 лет

Они будут реализованы в два этапа, на первый будет потрачено 4,6 трлн рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин завил, что Правительство РФ утвердило перечень стратегических инициатив социально-экономического развития страны на ближайшее десятилетие. Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров.

По словам Мишустина, инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. Всего будет два этапа – до 2024-го и до 2030 года. На первый этап планируется потратить 4,6 триллиона рублей из бюджета и Фонда национального благосостояния.

Всего инициатив - 42, они делятся по шести ключевым направлениям. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Основными направлениями являются социальная сфера и здравоохранение, строительство, экология, цифровая трансформация, а также технологический рывок и государство для граждан. По словам Мишустина, они позволят более эффективно достичь целей, которые были определены президентом России Владимиром Путиным в национальных проектах и Послании Федеральному Собранию.

Ранее Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии.

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