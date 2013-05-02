Правительство РФ утвердило перечень стратегических инициатив развития на 10 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин завил, что Правительство РФ утвердило перечень стратегических инициатив социально-экономического развития страны на ближайшее десятилетие. Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров.
По словам Мишустина, инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. Всего будет два этапа – до 2024-го и до 2030 года. На первый этап планируется потратить 4,6 триллиона рублей из бюджета и Фонда национального благосостояния.
Всего инициатив - 42, они делятся по шести ключевым направлениям.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Основными направлениями являются социальная сфера и здравоохранение, строительство, экология, цифровая трансформация, а также технологический рывок и государство для граждан. По словам Мишустина, они позволят более эффективно достичь целей, которые были определены президентом России Владимиром Путиным в национальных проектах и Послании Федеральному Собранию.
Ранее Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии.
Видео: Правительство РФ
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