Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на Ассоциацию банков России.
Отмечается, что налоговая после пандемии коронавируса стала в четыре раза чаще направлять запросы об информации о счетах клиентов в банки — об остатке денег на них. АБР направила в ФНС письмо, в котором считает подобную частоту обращений возросшими требованиями, которые можно оценить как критичными.
Причина в том, что для банка время для ответа на обращение ограничено, поэтому их могут привлечь к административной ответственности.
В банковской среде говорят, что налоговая готовится к массовой компании по аресту банковских счетов как юридических, так и физических лиц.
Ранее в Центробанке заявили, что российская экономика прошла дно в мае.
Видео: Банк России
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