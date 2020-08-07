Возможно налоговая готовится к массовой компании по аресту банковских счетов.

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на Ассоциацию банков России.

Отмечается, что налоговая после пандемии коронавируса стала в четыре раза чаще направлять запросы об информации о счетах клиентов в банки — об остатке денег на них. АБР направила в ФНС письмо, в котором считает подобную частоту обращений возросшими требованиями, которые можно оценить как критичными.

Причина в том, что для банка время для ответа на обращение ограничено, поэтому их могут привлечь к административной ответственности.

В банковской среде говорят, что налоговая готовится к массовой компании по аресту банковских счетов как юридических, так и физических лиц.

Ранее в Центробанке заявили, что российская экономика прошла дно в мае.

Видео: Банк России