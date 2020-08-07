В третьем квартале 2019 года 800 миллиардов рублей россияне потратили за границей.

В Центробанке заявили, что российская экономика прошла дно в мае. С заявлением выступил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов. Об этом пишет РБК.

По его словам, с июня российская экономика начала процесс восстановления, однако этот процесс проходит очень неоднородно. Сначала восстановился потребительский спрос. Тремасов отметил, что выплаты, которые получили граждане во время пандемии, во втором квартале почти на половину компенсировали домохозяйствам упавшие доходы.

Также эксперт отметил, что на спросе положительно сказался запрет на международные перелёты, так как денежные средства остаются внутри страны. В третьем квартале 2019 года, например, 800 миллиардов рублей россияне потратили за границей.

Ранее Центробанк согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки.

Видео: Банк России