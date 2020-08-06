Решение приняли после анализа валютного законодательства РФ.

Центробанк согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки. Это ослабляет частичное ослабление валютного контроля. Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора.

Теперь экспортёров не будут обязывать зачислять на счета в российских банках выручку от экспорта в валюте, то есть репатриировать её. Решение приняли после анализа валютного законодательства РФ. Предложение направили в Кабмин.

Сейчас за отказ зачислять всю полученную в иностранной валюте выручку на счета в уполномоченных ЦБ российских банках карается штрафам размером от 75% до 100% репатриируемых средств.

Ранее Центробанк аннулировал лицензию у московского "Оргбанка".

Видео: YouTube / Amazing Technology