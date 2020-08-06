Центробанк согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки. Это ослабляет частичное ослабление валютного контроля. Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора.
Теперь экспортёров не будут обязывать зачислять на счета в российских банках выручку от экспорта в валюте, то есть репатриировать её. Решение приняли после анализа валютного законодательства РФ. Предложение направили в Кабмин.
Сейчас за отказ зачислять всю полученную в иностранной валюте выручку на счета в уполномоченных ЦБ российских банках карается штрафам размером от 75% до 100% репатриируемых средств.
Ранее Центробанк аннулировал лицензию у московского "Оргбанка".
Видео: YouTube / Amazing Technology
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