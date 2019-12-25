Решение вступает в силу с 3 августа.

Центробанк аннулировал лицензию у московского "Оргбанка". Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

Решение вступает в силу с 3 августа.

Отмечается, что поводом стало обращение кредитной организации в Банк России о ликвидации. Такое решение было принято на общем собрании участников.

В сообщении сказано, что у "Оргбанка" достаточно имущества для погашения кредитных обязательств. Он был участником системы страхования вкладов и был на 325-й строчке в банковской системе России.

Ранее Центробанк спрогнозировал падение экспорта в 2020 году.