Проблема получит развитие с широким распространением сетей 5G.

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег. По мнению экспертов, распространение сетей 5G скажется на мощности и частоте DDoS-атак. К такому результату пришли специалисты Hi-Tech Crime Trends, созданный компанией по предупреждению киберпреступлений Group-IB. Мошенники будут концентрироваться на иностранных банках и компаниях. Проксирование - это еще один популярный метод мошенничества. Скомпрометированные устройства будут превращаться в прокси-серверы

Подключение IoT- устройств к сетям 5G значительно увеличит количество небезопасных устройств говорится в отчете

Хакеры будут внедрять вирусы и вредоносное ПО через взломанные устройства. Особенностью 5G станет то, что сверхскорости реализуются при помощи программных платформ. Другие же - при помощи оборудования.

Ранее Piter.tv писал о том, что хакеры слили в сеть базу данных портала для поиска работы.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

