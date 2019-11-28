Хакеры слили в сеть базу данных портала для поиска работы

В общем доступе оказалась информация о 500 тысячах пользователей.

Хакеры слили в сеть базу данных популярного портала для поиска работы jobinmoscow.ru. В общем доступе оказалась информация о 500 тысячах пользователей. Об этом пишет "Коммерсант".

В сети опубликовали не только персональные данные соискателей, которые они сами согласились выложить в открытый доступ, но их логины и пароли к аккаунтам. При вводе некоторых из них можно было зайти на страницу конкретных пользователей портала.

Владелец сайта Юрий Мозговенко сообщил, что быстрый анализ ситуации показал, что нарушений с их стороны нет. В настоящий момент специалисты анализируют возможные угрозы технической безопасности сайта и делают все необходимое, чтобы избежать неправомерного использования jobinmoscow.ru.

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