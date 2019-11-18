Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру

Для получения доступа к устройству злоумышленники используют AT-интерфейс.

Киберспециалисты из университетов Айовы и Пердью в США рассказали о новой уловке хакеров. По их словам, злоумышленники научились взламывать некоторые модели смартфонов с Android при помощи беспроводных аксессуаров. Об этом сообщает телеканал "360".

Для получения доступа к устройству хакеры используют AT-интерфейс. Они отправляют на гаджет команды и переводят смартфон в режим небезопасного соединения. После мошенники могут перехватывать звонки и получать доступ к личным данным.

Злоумышленники атакуют Android при помощи беспроводных аксессуаров — часов и наушников. Эти гаджеты входят в "доверенную зону" телефона.

Уберечься от подобных атак можно, установив пакет обновлений. С каждым новым обновлением производители устраняют найденные уязвимости в ПО. Кроме того, какие-то темы лучше не обсуждать по телефону, не отправлять посторонним свои фотографии и обновлять пароли в среднем раз в полтора месяца.

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