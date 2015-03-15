Российские банки начали выдачу траншей по промышленной ипотеке

Денис Мантуров рассказал о заинтересованности предприятий в новом льготном кредитовании.

Отечественные банки начали выдачу траншей по промышленной ипотеке. Соответствующее заявление сделал глава министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Чиновник пояснил, что специалисты успели обработать заявки более чем 500 заемщиков, совокупная сума кредитов составит практически 70 миллиардов рублей. Ранее в федеральном бюджете были предусмотрены небольшие денежные средства для того, чтобы изучить интерес компаний к программе. Предприятия показали свою заинтересованность в льготном кредитовании, поэтому в 2023 году Минпромторг и Минфин обратятся к правительству за выделением дополнительных средств.

В части промышленной ипотеки механизм...Как раз на этой неделе, Минфин довел лимиты, и банки начинают выдавать транши. Они отобрали уже свыше 500 потенциальных заемщиков почти на 70 млрд рублей. Денис Мантуров, глава Минпромторга

По его словам, это особенно актуально с учетом предложения президента расширить промипотеку на строительство и ремонт зданий на приобретаемых площадках.

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Фото и видео: Правительство России

