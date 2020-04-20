Российские банки начали принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых

Промсвязьбанк снизил ставку до 6%.

Российские банки с 20 апреля начали принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Об этом рассказали кредитные организации на своих сайтах.

Об участии в программе льготного кредитования сообщили ВТБ, "Дом.рф", Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Они предлагают клиентам ипотечные кредиты на уровне 6,5% годовых, о которых накануне говорил президент России Владимир Путин. При этом Промсвязьбанк снизил ставку до 6%.

Отмечается, что взять ипотеку под 6,5% годовых можно будет до 1 ноября 2020 года. Ставка останется на одном уровне на протяжении всего времени, пока выплачивается кредит.

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Видео: kremlin.ru