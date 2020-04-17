В Кремле признали проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса. Помощь предпринимателям на фоне пандемии коронавируса оценили как "недостаточную". Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Чиновник отметил, что бизнесмены и наёмные работники сталкиваются с проблемами в банках. Например, при получении льготных выплат, пособий или финансовых инструментов для бизнеса. А также при попытках определённых категорий получить льготные и ипотечные кредиты.
Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
По словам Пескова, власти ещё обсудят эффективность мер и продумают как их улучшить.
Ранее в Минфине нашли деньги на спасение экономики от коронавируса.
Видео: kremlin.ru
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