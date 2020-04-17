Бизнесмены и наёмные работники сталкиваются с проблемами в банках.

В Кремле признали проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса. Помощь предпринимателям на фоне пандемии коронавируса оценили как "недостаточную". Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что бизнесмены и наёмные работники сталкиваются с проблемами в банках. Например, при получении льготных выплат, пособий или финансовых инструментов для бизнеса. А также при попытках определённых категорий получить льготные и ипотечные кредиты.

Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, власти ещё обсудят эффективность мер и продумают как их улучшить.

Ранее в Минфине нашли деньги на спасение экономики от коронавируса.

Видео: kremlin.ru