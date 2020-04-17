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В Кремле признали проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса

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Бизнесмены и наёмные работники сталкиваются с проблемами в банках.

В Кремле признали проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса. Помощь предпринимателям на фоне пандемии коронавируса оценили как "недостаточную". Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что бизнесмены и наёмные работники сталкиваются с проблемами в банках. Например, при получении льготных выплат, пособий или финансовых инструментов для бизнеса. А также при попытках определённых категорий получить льготные и ипотечные кредиты.

Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, власти ещё обсудят эффективность мер и продумают как их улучшить.

Ранее в Минфине нашли деньги на спасение экономики от коронавируса.

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, кризис, пандемия, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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