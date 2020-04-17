Резервы правительства на поддержку экономики увеличатся до 646 миллиардов рублей.

В Минфине нашли деньги на спасение экономики от коронавируса. Российские власти нашли как перераспределить расходы федерального бюджета в 2020 году. Об этом пишет "Коммерсантъ" в своём материале.

Правительство пересмотрит бюджет, чтобы выделить на борьбу с эпидемией 1,4 триллиона рублей. Половину этой суммы выделят из Фонда национального благосостояния или привлекут через кредиты на рынке. Остальную сумму получат благодаря перераспределению расходных статей бюджета.

Предполагается, что резервы правительства на поддержку экономики увеличатся до 646 миллиардов рублей. Половина из них — деньги из отменённых и отложенных расходов Минфина в 2020 году. Также получится освободить 200 миллиардов, частично сократив расходы по национальным проектам.

Ранее экономисты оценили ущерб для российской экономики из-за коронавируса.

Видео: government.ru